La morte è un avvenimento nella vita delle persone che porta sempre amarezza e dolore. Tanto più quando a lasciare la vita terrena è una madre di famiglia, che scompare prematuramente a causa di un male incurabile. La comunità sansalvese tutta piange la morte di Mirella Tumini, moglie e madre di tre bimbi. La città ha imparato a conoscerla per il suo essere sempre in prima linea insieme al marito Alfonso, per collaborare alla realizzazione di tante manifestazioni.

Oggi che non c’è più, Mirella lascia un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari.

Al marito Alfonso, ai figli Marika, Guido e Miriana, al padre Gabriele, alla mamma Ermida, al fratello Gennaro e alla sorella Rosanna vanno le più sincere condoglianze, con il pensiero che quello di questi giorni non sia un addio, ma un arrivederci in una vita eterna dove lei è volata prima degli altri e da dove guarderà sorridendo ai suoi cari che ne porteranno sempre il ricordo nel profondo del cuore.