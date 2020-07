La storia di una città può essere raccontata in tanti modi diversi. Da oggi, grazie alla preziosa collaborazione dell'architetto Francescopaolo D'Adamo, proviamo a raccontare la storia del 900 vastese attraverso i negozi che ne hanno caratterizzato la vita quotidiana. Sarà il modo per scoprire attività commerciali che oggi non ci sono più e anche quelle storiche che hanno resistito al corso del tempo, di generazione in generazione. Il materiale nell'archivio di D'Adamo è tanto. Se ci fosse qualche lettore che ha bigliettini, pubblicità, foto e altro che riguardano una "storica" attività commerciale vastese, può contattarci all'indirizzo redazione@zonalocale.it.

Passeggiando nella parte antica della Città del Vasto, magari si alza il naso per guardare il prospetto di un palazzo o un cornicione oppure l'ornamento di un balcone o forse qualche "curiosità" che in quel momento attrae. Per esempio un paio di "immense mutande" appese fuori da una piccola finestra.



In quanti però si chiedono che tipo di vita si svolgeva in quei luoghi quando a Vasto vivevano 25.000 persone, tutte racchiuse in quello che ora è il centro storico? Che tipo di vita si svolgeva in esso? Da qui l'idea di solleticare il lettore parlando di antiche attività commerciali e la loro ubicazione.



Vorrei iniziare questa "passeggiata", facendo finta di fare shopping in negozi chiusi da tempo che pochi ancora ricordano. Anzi, inizierò con uno del quale si è perso proprio il ricordo: la gioielleria Luigi Colangelo. Questa gioielleria si trovava in via Pampani ma nemmeno la Signorina Ester Stella che abita in quella strada dalla nascita, la ricorda.

Passando per Strada Pampani di questi tempi, ben pochi riescono a immaginare che in quella strada potessero trovarsi negozi. Addirittura poi una gioielleria dove trovare articoli da regalo e "assortimento completo da sposa". Quale sarà il locale dove questa attività aveva sede non è dato sapersi. Solo una cartolina pubblicitaria degli anni Venti ne documenta l'esistenza.



Allora la fantasia prende il volo e porta ad immaginare ... una coppia di sposini che, accompagnati da madri, comari ... non so fate voi.

Francescopaolo D'Adamo