Gli Amici del Basket San Salvo riprendono così come avevano lasciato: vincendo. Nella prima amichevole della stagione, in cui la squadra del presidente Antenucci sarà impegnata nel campionato di serie D, è arrivata una buona affermazione in casa della Cestistica Sanvitese. I sansalvesi si sono imposti con il punteggio di 44-68 (13-23, 11-12, 10-19, 10-16). Un importante test per coach Linda Ialacci che ha potuto testare le condizioni di tutti gli atleti a disposizione, vista l'ottima formazione affrontata (rinforzata rispetto agli anni scorsi con gli acquisti della guardia teatina Obletter, dell'ex Lanciano Basket De Rosa e altri giovani atleti molto interessanti).

Per San Salvo buone le prove dei ragazzi scesi in campo, ancora appesantiti dai duri carichi di lavoro e in cerca dell'amalgama giusta, con ritmi però alti per i primi 3 quarti. Solo nell'ultima frazione di gara il ritmo è calato, cosa abbastanza normale per la fase di stagione che sta vivendo la squadra.

Il nuovo acquisto Toth ha giocato una buona gara, supportato dai soli Celenza, Desiati, Nanni, Greco, Gileno. Ma non vanno dimenticate le buone prestazioni di Gabriele, D'Adamo e Mancini.

In attesa dell'ufficializzazione del calendario del campionato, che con tutta probabilità inizierà a fine ottobre, gli Amici del Basket San Salvo saranno impegnati in altre amichevoli. Tutte le informazioni e le news, oltre al report dell'attività del minibasket, ogni martedì e giovedì presso la palestra di Via Verdi, sono sul sito www.amicidelbasket.it.