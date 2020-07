"Abbiamo massimo rispetto per l'ordinanza del Tribunale del lavoro e per i lavoratori che hanno proposto il ricorso, ma posso garantire che l'avvocatura comunale sta seguendo con attenzione la vicenda". Lo afferma Vincenzo Sputore assessore allo Sport del Comune di Vasto, dopo la notizia riportata da ZonaLocale.it sull'ingiunzione con cui l'authority sui contratti delle pubbliche amministrazioni ha fissato un termine di 20 giorni entro cui l'amministrazione comunale deve provvedere a rispettare la decisione della magistratura, che ha sancito il reintegro dei 7 ex lavoratori della piscina comunale che non hanno accettato le nuove condizioni contrattuali.

Sono istruttori della cooperativa Co.me.te, che ha gestito lo stadio del nuoto fino al 2011, anno in cui a vincere la nuova gara d'appalto è stata la Sport Management di Verona. Il Tribunale ha sancito il reintegro alle precedenti condizioni economico-contrattuali.

"Della questione si sta occupando l'ufficio legale del Comune, che ha chiesto alla Sport Management come intenda agire e con quali tempi per il rispetto della decisione del Tribunale del lavoro", ribadisce Sputore. "In base alla risposta, l'avvocatura deciderà il da farsi".