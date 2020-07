Passata la festa, si fa la conta dei danni. Pali divelti, marciapiedi e aiuole danneggiate.

E fino a stamattina presto, prima che gli operai del settore Servizi del municipio passassero a dare una ripulita, lo scenario era desolante: sporcizia ovunque. Il lunga park è stato smontato dopo le feste patronali di San Michele Arcangelo, ma sulla strada delle giostre ora restano tutte le riparazioni da compiere. A carico del Comune.

Succede in viale Paul Harris, che tra il PalaBcc e la piscina comunale collega via dei Conti Ricci alla circonvallazione Istoniense.

"Hanno lasciato quest'area in condizioni pietose", protesta Stefano Moretti, delle associazioni Aia-antimafia Abruzzo e Azzurro per la libertà.

"Marciapiedi rotti, segnali stradali divelti, come i pali delle bandiere donate dal Rotary, residui di potatura ammucchiati dopo i lavori eseguiti in altre zone della città".

Oggi gli operai comunali hanno cominciato a mettere in ordine. A poche decine di metri di distanza, vicino al terminal bus, la scorsa settimana una giostra aveva creato una strettoia che rendeva difficoltosa la circolazione in via dei Conti Ricci. L'ingombrante brucomela era stato poi smontato. "Questa - afferma Moretti - è una delle zone più trafficate della città. Non credo sia l'area giusta per il luna park delle feste patronali".