Inizia con una sconfitta l'avventuta di Massimo Vecchiotti sulla panchina della Vastese, la Val Di Sangro ha infatti la meglio all'Aragona dove si impone per 3-2 in una partita valevole per la Coppa Italia dilettanti. Gli ospiti giocano dal 19' della ripresa con un uomo in meno per l'espulsione di Crognale per proteste, quando il risultato è sul 2-2 e quattro minuti dopo segnano la rete della vittoria con Del Peschio, autore di una doppietta. La Vastese ha giocato meglio nel primo tempo che nella ripresa, dando comunque segnali positivi, nonostante alcune distattenzioni della difesa. Tra i fuoriquota buone prestazioni di Di Santo e La Guardia. Il nuovo allenatore ha schierato la squadra con un 4-2-3-1.

La cronaca. La gara inizia con qualche minuto di ritardo, il mister, nonostante la grande esperienza e forse anche un po' per l'emozione, dimentica la carta d'identità in macchina. Al 6' Della Penna si fa subito vedere in avanti, mette al centro dalla sinistra, ma non ci arriva nessuno, mentre al 7' Aquino calcia fuori. Al 18' gli ospiti passano in vantaggio con Del Peschio che entra facilmente in area e la mette dentro con un tiro preciso, la difesa biancorossa ha qualche responsabilità, ma i padroni di casa non si arrendono, al 20' la punizione di Avantaggiato viene messa in angolo da Pasquarelli e al 23' c'è il pareggio che arriva al termine di una bella azione: Avantaggiato serve La Guardia che passa a Triglione sulla destra che fa partire un traversone sul quale interviene di testa Luongo, è 1-1. Al 32' la Vastese va vicinisima al vantaggio con La Guardia che tira a botta sicura, ma Ciccocioppo salva di testa, un minuto dopo Piermattei davanti al portiere avversario non sfrutta una buona palla e manda alto. Al 36' Di Santo lancia Della Penna verso la porta, l'attaccante si trova a tu per tu con Pasquarelli e non sbaglia portando in vantaggio i suoi. Rischio al 38' quando un retropassaggio di Triglione per Garibaldi viene intercettato da Pierri che sbaglia di poco. La Val Di Sangro c'è e si fa vedere prima con un tiro di Del Peschio al 40' che si ripete al 43' su punizione e a un minuto dal termine del primo tempo Ciccocioppo crossa dalla destra in mezzo e Pierri pareggia, ma non è finita, allo scadere Carafa colpisce di testa a prende il palo.

Nella ripresa i padroni di casa provano più volte a passare di nuovo in vantaggio, Luongo e Della Penna sono i più pericolosi, all'11' entrano Lombardozzi per Napolitano e Di Foglio per Piermattei, Triglione va al centro con Baldini, La Guardia terzino destro, Lombardozzi sinistro e Di Foglio a destra a centrocampo. Al 15' ancora Della Penna dalla destra mette in mezzo un invitante cross sul quale Di Foglio e Aquino non arrivano in tempo. Al 19' Crognale viene espulso dall'arbitro Carella di Chieti, ma la Vastese non ne approfitta, anzi rischia di nuovo, al 22' un colpo di testa di Staniscia su cross di Zinni finisce fuori, la difesa ancora una volta è poco attenta. Al 23' di nuovo Del Peschio lascia partire un bel tiro a giro che finisce all'incrocio alla sinistra di Garibaldi. I biancorossi hanno un'altra occasione al 27' quando Di Santo dalla destra mette in mezzo, Della Penna tira a botta sicura, ma Ciccocioppo salva per la seconda volta. Al 29' ultimo tentativo di Della Penna, ma niente da fare. La formula del torneo di Coppa Italia è quella del triangolare, la prossima partita sarà contro la Virtus Ortona in trasferta, in campionato invece appuntamento per domenica alle 15.00 all'Aragona per la sfida contro il Penne.

Tabellino

Vastese-Val Di Sangro 2-3 (pt 2-2)

Reti: 18' e 23' st Del Peschio (VDS), 23' Luongo (VA), 36' Della Penna (VA), 44' Pierri (VDS)

Vastese: Garibaldi, Triglione, Napolitano (11' st Lombardozzi), Luongo, Baldini, Piermatttei (11' st Di Foglio), La Guardia, Avantaggiato, Aquino, Di Santo, Della Penna. A disposizione: Delle Donne, Tartaglia, Cieri, Antonino, Finamore Giorgio. Allenatore Vecchiotti

Val Di Sangro: Pasquarelli, Ciccocioppo, Zinni, Carafa, Crognale, Gianmarino, Caporale (17' st Porfilio), Tano, Del Peschio (36' st Staniscia), Pierri, Di Marsilio (11' st Farina). A disposizione: Cericola, Stefano, Di Tonno, Giannico. Allenatore Flocco

Arbitro: Carella di Chieti, assistenti Anelli e Pantalone di Pescara

Ammoniti: Piermattei (VA), Ciccocioppo (VDS), Staniscia (VDS)

Espulso al 19' st Crognale (VDS) per proteste

Spettatori: circa 150