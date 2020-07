Quella dei 100 giorni (in realtà ne è trascorso qualcuno in più) è una tappa che ogni nuova ammistrazione pubblica, a qualunque livello, segna come un momento per analizzare come stanno andando le cose dopo la "partenza" della nuova gestione amministrativa.

Nella videogallery l'intervista di ZonaLocale.it a Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo.

Servizio di Giuseppe Ritucci - Riprese e montaggio di Eduardo D'Addario