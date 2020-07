Da Casalbordino alle nevi delle Alpi, fino alla conquista della medaglia olimpica. E' la storia di Antonio Tartaglia, casalese doc, che nel 1998 ha scritto un pezzo di storia dello sport italiano vincendo in coppia con Huber la medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Nagano. Oggi Tartaglia ha dovuto lasciare Casalbordino per ragioni di servizio, ma torna quando può nella terra dove ha vissuto fino al 2002. Lo abbiamo intervistato per ZonaLocale in occasione della presentazione dello sci club di Casalbordino, a lui intitolato.

Servizio di Giuseppe Ritucci - Riprese e montaggio di Eduardo D'Addario