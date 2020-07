Da Andrea D'Adamo, nostro lettore, riceviamo e pubblichiamo:

"In seguito all'articolo sui due campi sportivi non utilizzati alla marina dico che la cosa è vergognosa, visto lo stato in cui si trovano e anche perché ogni volta che si chiede una struttura al comune, si riceve sempre la stessa risposta: Non abbiamo strutture.

Invece qualcosa ci sta e non è sfruttata. Mi rivolgo a chi è competente in ciò di mettersi in moto, per darli in affidamento ad una cooperativa o a qualche associazione, in modo che si possa creare anche qualche sbocco occupazionale per chi li avrà in gestione. Ma ancora più importate e che si possa dare ai Vastesi la possibilità di praticare sport, che come tutti sanno è qualcosa di sano, al contrario di chiudersi in locali o a fare chissà quale altra cosa.

Mi piace puntualizzare che all’interno della città abbiamo una sola palestra comunale, dove si può praticare la pallavolo e le altre strutture disponibili private, purtroppo sono già sature; quindi avere un’altra struttura, anche se all’aperto, non sarebbe male, perché in futuro si potrebbe pensare anche ad una copertura. Spero che i giovani vastesi rispondano in massa a questo problema dell’assenza delle strutture sportive della nostra città, perché facendo sentire la voce di noi tutti, qualcuno a cui spetta la competenza si possa mettere in moto".