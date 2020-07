Massimo Vecchiotti è il nuovo allenatore della Vastese, prende il posto di Luigi Baiocco per il quale è stata fatale la sconfitta di domenica scorsa in campionato in trasferta a Loreto Aprutino contro l'Amatori Passo Cordone.

Il nuovo tecnico dirigerà il suo primo allenamento nel pomeriggio alle ore 15.00 presso il campo sportivo Ezio Pepe dei Salesiani. Mercoledì alle 15.30 prima partita all'Aragona in Coppa Italia contro la Val Di Sangro con ingresso gratuito.

Il comunicato della società. In data odierna, l’allenatore Luigi Baiocco e la società ASD Vastese Calcio 1902, hanno deciso, di comune accordo, di rescindere il rapporto di collaborazione che li ha legati sino ad oggi. Luigi Baiocco ha ringraziato la società, la squadra per l’impegno profuso in questi due mesi, i collaboratori tecnici e la tifoseria biancorossa per il costante appoggio ricevuto. La società, a sua volta, esprime gratitudine al tecnico per l’opera prestata a favore del sodalizio biancorosso, facendogli un grosso in bocca al lupo per il futuro.

L’ A.S.D. Vastese Calcio 1902, comunica che a seguito della rescissione del rapporto di collaborazione con il Sig. Luigi Baiocco, dopo un attento quanto pacato dibattito interno, in data odierna ha affidato la gestione tecnica della panchina biancorossa al mister Massimo Vecchiotti.