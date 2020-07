Ne era stata annnunciata l'inaugurazione entro il giugno del 2010. Invece, i nuovi campi sportivi di Vasto Marina, costruiti e terminati quasi tre anni fa, sono ancora chiusi a chiave. Si trovano all'interno del complesso residenziale Fortunato, vicino alla stalate 16.

E' stata la stessa impresa edile a realizzarsi. Sono opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione: invece di riscuotere le somme dovute dalle imprese, il Comune può chiedere loro di realizzare opere pubbliche. Così è accaduto a Vasto Marina: due campi (uno da tennis, l'altro da volley) con due tribune da 120 posti l'una in cui gli spettatori possono comodamente sedersi sulle poltroncine, e un parco giochi per bambini.

Ma i due terreni di gioco in sintentico rimangono chiusi. Sono i residenti di un quartiere che ormai non è più un complesso residenziale estivo, ma è abitato tutto l'anno, a segnalarne l'abbandono. Qualcuno, pur di farsi una partita, ha bucato entrambe le reti di recinzione. In attesa dell'apertura ufficiale, attesa da due anni e tre mesi. Nel febbraio 2010, nel rispondere alla polemiche di quei giorni, l'amministrazione comunale annunciava l'inaugurazione entro giugno dello stesso anno. Sono passate altre due stagioni estive.