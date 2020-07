L'insetto killer ha raggiunto piazza Rossetti. Ora la minaccia non riguarda solo le palme della riviera, ma anche quelle della piazza principale di Vasto.

Una delle due palme dell'aiuola di Sud-Est presenta i sintomi dell'infestazione da punteruolo rosso: chioma divaricata e tronco che comincia a bucherellarsi.

Il micidiale parassita che uccide le classiche piante da ambienti marini non sta dando scampo alle palme di viale Dalmazia. Si insinua tra i rami e poi intacca il tronco, lo mangia e lo svuota fino a farlo collassare. Ha già ucciso diversi esemplari storici. E' in corso a Vasto Marina una potatura necessaria a censire il numero delle piante intaccate e a somministrare una cura per cercare di salvare il salvabile.