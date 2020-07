Sono da poco passate le 15.00 quando Massimo Vecchiotti sbuca dagli spogliatoi e mette piede sul campo sportivo dei Salesiani da nuovo allenatore della Vastese. Il tecnico ha preso il posto di Luigi Baiocco che era stato esonerato in mattinata dopo la sconfitta contro l'Amatori Passo Cordone. Prima una chiacchierata con la squadra, durante la quale Vecchiotti ha predicato prima di tutto umiltà, poi si è passati al campo. Insieme a lui l'allenatore in seconda Mauro Stivaletta e il preparatore dei portieri Amerigo Salvatore che ha lavorato anche con Baiocco.

Il nuovo mister ha provato vari schemi e situazioni su più parti del rettangolo di gioco. Nella partitella 10 contro 10 ha schierato la squadra con Triglione, Piermattei, Baldini e Napolitano in difesa, Luongo Avantaggiato e Di Santo a centrocampo e Aquino e Della Penna in avanti. Hanno lavorato a parte gli infortunati Vicentini, Soria, Alberico, Sputore e Irmici. Al termine della seduta l'allenatore si è trattenuto a parlare con Avantaggiato e Baldini.

"Sono arrivato in un momento difficile, ma la situazione è stimolante, essere sulla panchina della squadra della mia città, che ha tanta fame di calcio, è molto bello". Queste le prime parole di Vecchiotti che ha poi aggiunto: "Si deve fare in modo di riuscire a compattare tutte le varie componenti che fanno parte della società per fare bene. Il gruppo che ho trovato lo conosco bene, ho allenato quasi tutti in passato ed è un buon gruppo. Mi dispiace perchè sono arrivato in un momento triste e mi dispiace per Luigi Baiocco, ma fa parte della carriera di un allenatore. Il modulo? Non ho ancora deciso nulla in merito, sono arrivato da un paio di ore". Domani in Coppa Italia farà riposare qualcuno? "Vedremo, non è di certo la nostra priorità, ma vogliamo fare bene e prendiamo l'impegno seriamente, devo fare dei colloqui individuali con i giocatori per capire e valutare alcune cose".