E' l'Arci di Vasto a provvedere alla formazione professionale di 30 operatori di centri giovanili, associazioni e organizzazioni non governative. Partecipano all'iniziativa persone di età compresa tra i 25 e i 35 anni e provenienti da Svezia, Germania, Belgio, Bulgaria, Cipro, Macedonia,

Slovenia, Bosnia, Serbia, Italia. Il corso è iniziato ieri.

"I giovani partecipanti divisi in gruppi da dieci - spiega il responsabile locale dell'Arci, Lino Salvatorelli - saranno impegnati in tre laboratori, uno di danza contemporanea a cura di Gisela Fantacuzzi di Vasto formatrice del progetto giovani, uno sul Teatro Forum con formatrice Susanne Ruthstrom dalla Svezia e uno sul video a cura di Voja Radosavlijevic dalla Serbia. Il corso di formazione terminerà lunedì 9 ottobre ed è promosso dall'Arci Nuova Associazione Comitato Provinciale di Chieti in collaborazione con il circolo Arci di Vasto".