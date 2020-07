Erano persone che conoscevano bene il luogo e avevano architettato alla perfezione il furto, sapendo che avrebbero ottenuto un bottino da centinaia di migliaia di euro. Le forze dell'ordine non escludono nessuna ipotesi, ma la pista più accrediatata è quella locale. Potrebbero essere marchigiani i ladri entrati in azione nella notte tra sabato e domenica in un hotel di Montegranaro, in provincia di Fermo, dove si stava svolgendo un importante congresso dei Lions. Tra le vittime del maxi furto c'è anche Michele Spadaccini, vastese, presidente della circoscrizione Lions che abbraccia parte dell'Abruzzo e tutto il Molise.

Oggi a Spadaccini giunge il messaggio di solidarietà di Luigi Marcello, presidente del club Adriatica Vittoria Colonna, uno dei tre Lions club di Vasto: "Sono dispiaciuto per quanto accaduto. Peccato. Ma il brutto episodio non inficia la qualità dell'Incontro d'autunno, in cui si è parlato del ruolo le lionismo in questo periodo di grave crisi economica".

E' accaduto a Montegranaro, paese di 13mila abitanti in provincia di Fermo. In un lussuoso centro convegni si è concluso oggi l'Incontro d'autunno del Distretto 108 A. Tra i 250 congressisti c’erano anche 60 abruzzesi e fra questi alcuni vastesi.

Quando tutti erano già andati a dormire, la banda del narcotico è entrata in azione. Approfittando di qualche finestra lasciata aperta, i malviventi, che avevano studiato il colpo, hanno aperto con maestria le porte delle stanze e arraffato di tutto: soldi, preziosi, chiavi delle auto e carte di credito. Sono fuggiti a bordo di una Cherokee che vale 70mila euro.

I derubati raccontano di essersi svegliati con un forte mal di testa, segno che sono stati narcotizzati. Una delle vittime è Spadaccini, che al risveglio non ha trovato contanti, un Rolex d'oro e due carte di credito, bloccate attorno alle 5 del mattino. Il personale dell'albergo ha allertato le forze dell'ordine, che hanno istituito posti di blocco e diramato informative dirette ai Comandi delle province vicine.