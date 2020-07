Buone notizie per altri 50 ex lavoratori e lavoratrici della Golden Lady in Val Sinello. Dopo l'allarme lanciato dai sindacati e raccolto dalle istituzioni sulla situazione di stallo nella riassunzione dei dipendenti da parte della New Trade, questa mattina sono arrivati segnali positivi. "Abbiamo sentito i dirigenti della New Trade -spiega Nicola Argirò, presidente della IV commissione della Regione Abruzzo - e ci hanno confermato la volontà di fare fede agli accordi assunti al ministero. Non sarà necessario, quindi, incontrarsi a Roma, come era stato sollecitato. Entro sue settimane, necessarie per le procedure burocratiche, i primi 50 lavoratori verranno riassunti".

Negli scorsi giorni i segretari provinciali dei sindacati confederati avevano lanciato l'allarme, poichè la data per la riassunzione era fissata a ieri, 1 ottobre, ma non vi erano stati segnali dall'azienda. "La New Trade - ha detto Argirò- ha voluto approfondire alcuni aspetti che ora sono stati chiariti. Quindi, anche se con qualche giorni di ritardo rispetto a quanto previsto, i lavoratori potranno riprendere a lavorare".