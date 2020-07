"Le procedure per la riconsegna sono in corso. Entro fine anno apriremo i nuovi campi sportivi di Vasto Marina". Lo dice a ZonaLocale.it Vincenzo Sputore, assessore allo Sport del Comune di Vasto.

Sono di oggi le segnalazioni di alcuni residenti del complesso residenziale Fortunato, lungo la statale 16. Nel piazzale interno del quartiere ci sono due terreni di gioco con fondo sintetico per pallavolo e tennis. Strutture ultimate da quasi tre anni dall'impresa edile, che li ha realizzati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, e tuttora chiusi a chiave.

"Al momento - afferma Sputore - c'è stata solo una riconsegna parziale perché va ultimata la procedura burocratica. Le procedure sono in corso. Una volta eseguito il collaudo per verifcare se tutto è a norma, procederemo all'apertura. Questo avverrà entro la fine dell'anno. Poi - annuncia il titolare della delega allo Sport della Giunta Lapenna - faremo una gara d'appalto per affidare a privati la gestione dei campi".