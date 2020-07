A ridosso della spiaggia di Punta Penna e a pochi passi dalla riserva di Punta Aderci c’è il Ristotrabocco Trimalcione, uno dei simboli della costa vastese e non solo. Un tempo usata per la pesca la struttura è stata risistemata oltre quattro anni fa dal titolare Mario Tenaglia che ha deciso di sfruttare la bellezza del posto e consentire a chi lo desidera di mangiare immersi in una natura incontaminata, tra acque pulite e un paesaggio che sembra dipinto, patrimonio della Costa dei Trabocchi, carico di una storia che dura da anni.



Aperto da due anni il Ristotrabocco Trimalcione non è solo panorama, ma anche una cucina di livello superiore, come confermano le tante persone passate da questa parti. Un ristorante diverso dagli altri, unico nel suo genere, il pesce è in parte appena pescato e in parte è quello offerto dal mercato, c’è grande attenzione al cliente e ad ogni particolare, con prodotti di qualità che arrivano direttamente dalla campagna del signor Tenaglia.



Aperti sia a pranzo che a cena, anche nel periodo invernale è obbligatoria la prenotazione, poiché conoscendo il numero è più facile reperire pesce fresco per tutti. Il posto è raccolto, in una saletta a sbalzo sul mare, con tre tavoli da quattro persone, in grado di ospitare in gruppo al massimo 18 persone e fino a 12 persone in tavoli separati, per il mese di novembre dovrebbe essere aggiunto un altro tavolo, ma si accettano prenotazioni anche per una sola persona.



Oltre che mangiare si ha l’opportunità fare amicizia con le altre persone, possibile anche muoversi liberamente in cucina, che è aperta e a vista, per curiosare, oppure per chiedere consigli alla moglie di Mario, la signora Emilia che si occupa di preparare le ricette casalinghe secondo la tradizione locale. La convivialità è un altro dei punti di forza del trabocco, un luogo di ritrovo culturale dove si parla di tutto, è proprio come essere a casa. Il menu è fisso, varia in base a quello che si trova la mattina al mercato del pesce, ma non è mai lo stesso, cambia sempre. Un menu completo con antipasti tutti caldi che vengono preparati di volta in volta.



Un posto per chi sa apprezzare un determinato genere di servizio e di cucina diversa. Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.trimalcione.it, dove si possono trovare il menu, i contatti, altre descrizioni e caratteristiche del posto, oltre alla storia della costa dei trabocchi. Il Ristotrabocco Trimalcione rimane chiuso soltanto nei giorni in cui non è possibile reperire pesce fresco.





