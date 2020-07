Quasi 2800 persone sono passate quest'anno nella sede del Pdl in corso Gareibaldi per il Mercatino del libro di testo usato. In tempi di crisi economica, sempre più famiglie cercano di vendere e comprare i libri di scuola usati.

I dati dell'edizione 2012 dell'iniziativa sono forniti da Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in movimento, l'associazione che raggruppa a Vasto i movimenti giovanili di centrodestra: “I libri catalogati sono stati 5.145, consegnatici da 532 famiglie, 2.821 i libri venduti e 2.792 le presenze registrate tra chi ha portato a vendere i propri testi delle scuole superiori e medie, chi ha acquistato i testi, e chi è venuto a visitare la nostra struttura. C’è stato un incremento esponenziale di persone che hanno portato in conto vendita i libri scolastici che non utilizzavano più; segno, questo, della crisi economica e di una necessità di liquidità. Un incremento anche delle persone che hanno scelto di acquistare i libri usati, abbandonando i testi nuovi. Registriamo, tra l’altro, che attorno alla nostra struttura ed alla nostra iniziativa si è creato un interesse particolare. Tante, infatti, sono state le persone che sono venute a trovarci per curiosità, per vedere come veniva svolto questo servizio, e tanti sono stati anche i turisti incuriositi dai numerosissimi manifesti che campeggiavano in città. Quella contro il caro libri e contro gli speculatori è una battaglia che ci sta a cuore e che non termina qui. Stiamo lavorando ad un progetto ancora più ampio per stare dalla parte degli studenti e delle famiglie nell’acquisto dei testi scolastici che è un vero e proprio salasso. Noi, e lo dico senza presunzione – ha concluso – portiamo avanti una vera e propria opera sociale. Dando una mano a tanti studenti e a tante famiglie, abbiamo rimesso in circolo diverse migliaia di euro in città, abbiamo dato un aiuto tangibile, concreto, alla comunità vastese, del circondario, ed anche delle vicine regioni. Abbiamo dato un calcio alla crisi".