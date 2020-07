Aperta la campagna abbonamenti del Teatro Rossetti per la nuova stagione concertistica sostenuta dal Comune di Vasto e dalla Fondazione Carichieti. Dodici grandi appuntamenti che saranno spalmati tra l’inverno e la prossima primavera.

Si comincerà domenica 11 novembre con il graditissimo ritorno di Alexander Romanovky, pianista di fama mondiale che riaffronterà il palco del Teatro Rossetti dopo quattro anni con uno straordinario concerto. Seguiranno via via grandi appuntamenti con musicisti di fama internazionale che, come al solito, navigheranno tra i diversi linguaggi e le diverse epoche della musica.

In questi anni il “Rossetti”, oltre alla Stagione ufficiale, ha accolto stagioni di prosa, appuntamenti artistici di vario genere ed ha svolto anche l’importante compito di divulgazione e approfondimento del linguaggio musicale stabilendo relazioni con le scuole elementari, medie e superiori, portando in Teatro studenti di ogni età e facendo lezioni concerto con guida all’ascolto, presentando i diversi strumenti all’interno di percorsi didattici stabiliti. Inoltre il direttore artistico M° Raffaele Bellafronte ha annunciato che sarà istituita una nuova rassegna chiamata I Concerti Primavera dedicata ai giovani talenti del nostro territorio.

Per la nuova Stagione Concertistica 2012/13 si potrà effettuare l’abbonamento presso l’ufficio economato del Comune di Vasto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:30. Il costo dell’abbonamento e di € 100 e gli abbonati avranno la possibilità di scegliere il posto sia in platea che nei palchi. Per informazioni: 0873.309284 - 347.6132816 - 348.5258887.

