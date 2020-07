Un vastese di 29 anni è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale al termine della partita Passo Cordone-Vastese, valevole per il campionato regionale di Promozione e finita 1-0 per i padroni di casa.

Il giovane aveva preso il pallone a fine gara e si sarebbe rifiutato di riconsegnarlo, negandone la restituzione anche dopo l'arrivo dei carabinieri, che raccontano di essere stati oltraggiati. Non avendo con sé i documenti di riconoscimento, è stato accompagnato in caserma. Lì avrebbe strattonato i militari. Oltre alla denuncia, è stata anche formulata una proposta di Daspo, divieto di assistere alle manifestazioni sportive, su cui deciderà la Questura.