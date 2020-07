Ieri sera cambio di programma per l'esibizione del Concerto bandistico Città di Lecce. L'abbondante pioggia caduta ha impedito ai musicisti di esibirsi nella cassarmonica posizionata davanti a palazzo d'Avalos. Così, i musicisti, strumenti, sedie e spartiti alla mano, si sono rifugiati nella cattedrale di San Giuseppe, tra la curiosità dei presenti, per questa nuova location, e la "disperazione" del parroco, che ha dovuto spostare banchi e tutto il resto per far posto alla banda. Alla fine tutto è stato sistemato e i musicisti hanno potuto esibirsi per la gioia dei presenti.

Foto di Costanzo D'Angelo - Occhio Magico