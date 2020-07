Oggi i rottamatori partiranno anche da Vasto per tornare ad ascoltare Matteo Renzi in Abruzzo. Il sindaco di Firenze e candidato alle primarie con cui il centrosinistra sceglierà il candidato premier oggi col suo giro d'Italia in camper farà tappa nei quattro capoluoghi di provincia. "Alle 18 Renzi giungerà al teatro auditorium Supercinema, in via Spaventa 4, a Chieti, dove incontrerà i cittadini e i suoi numerosi sostenitori", annuncia Luigi Celenza, coordinatore del circolo vastese dei rottamatori, fondato da Domenico Molino, consigliere comunale del Pd. I ruoli di vice coordinatore e tesoriere sono stati affidati ad Annamargareth Ciccotosto e a Ezio Di Santo.