Tra contanti, stecche di sigarette, Viacard e Gratta & Vinci, hanno arraffato 2mila euro i malviventi che hanno rapinato l'area di servizio Trigno Est dell'autostrada A14, al chilometro 458 Nord, in territorio di Montenero di Bisaccia. La polizia autostradale di Vasto Sud sta dando la caccia ai ladri.

I colpo - L'area di servizio è in ristrutturazione e, per questo, non c'è videosorveglianza. I due rapinatori probabilmente lo sapevano e sono andati a colpo sicuro. L'irruzione è scattata all'1.45 di stanotte. In base alle prime ricostruzioni degli investigatori, in quel momento dentro la stazione di servizio c'era solo il barista, che si è visto di fronte due uomini col volto scoperto. Parlavano con accento pugliese: "Dacci i soldi". Uno dei due aveva in pugno un coltello. Si sono fatti consegnare anche tabacchi, Gratta & Vinci e Viacard. Quindi sono fuggiti a piedi, scavalcando la recinzione dell'autostrada e dileguandosi nelle campagne circostanti, dove di sicuro avevano parcheggiato l'automobile. Avevano studiato bene il colpo e probabilmente conoscevano anche la zona. Gli agenti hanno allertato colleghi degli altri Comandi nel tentativo di intercettare i fuggitivi.

La prima notizia - Sono ricercati dalla polizia autostradale di Vasto Sud i malviventi che, coltello alla mano, hanno rapinato l'area di servizio Trigno Est dell'autostrada A14, in territorio di Montenero di Bisaccia. Stanotte due uomini a volto scoperto si sono fatti consegnare di tutto: soldi, stecche di sigarette e Gratta & Vinci. Le indagini sono in corso per risalire ai colpevoli. Un altro raid era stato messo a segno il 17 febbraio dello scorso anno. In quel caso gli ignoti si erano portati via un intero bancale di salumi, prosciutti e mortadelle.