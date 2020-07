Giro 2013 a San Salvo, Magnacca:

E' un evento storico per San Salvo poter ospitare una tappa del Giro d'Italia 2012. Il sindaco, Tiziana Magnacca, ha partecipato a Milano alla presentazione ufficiale della corsa rosa. La prima volta del Giro non sarà per l'arrivo, ma per la partenza del serpentone di bici: il 10 maggio la tappa San Salvo-Pescara.

“Poter ospitare la partenza del Giro d‘Italia nella nostra città è un importante obiettivo raggiunto.

Dobbiamo ringraziare Maurizio Formichetti , organizzatore della ‘Tirreno - Adriatico’, e Mario D’Angelo del Gruppo “D’angelo & Antenucci, che si sono impegnati perché questo appuntamento fosse possibile.” Dichiara il Sindaco Magnacca “il Giro d'Italia costituisce una preziosa e storica occasione per la nostra città. E ' un evento di rilievo internazionale, che porta con se giornalisti, appassionati di ciclismo ed operatori provenienti da tutto il mondo. Ciò rappresenta un grande investimento in termini di visibilità, ma anche economici e turistici. Il Giro d'Italia racconta una parte di storia del Paese e, questa volta, un capitolo sarà intitolato a San Salvo; Ciò mi riempie d’orgoglio”.