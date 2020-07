Si dice che tre indizi fanno una prova: chissà che non sia questo il caso per il Pescara, che dopo il confortante pareggio di Bologna e la vittoria in extremis con il Palermo, va a vincere 2-1 sul campo del Cagliari di Ficcadenti, ormai prossimo ad un altro esonero dopo quello dell'anno scorso.

La prestazione della squadra non è ancora ciò che chiede Stroppa e qualche elemento deve ancora dimostrare a pieno il proprio valore (su tutti Quintero coraggiosamente sostituito nel primo tempo), ma questo Pescara sembra aver attutito l'impatto con la massima serie.



Dopo un primo tempo di sterile supremazia sarda, nella ripresa il Pescara passa prima grazie ad un sinistro su punizione di Terlizzi (complice una deviazione) e poi con un altro capolavoro dello slovacco Weiss, che dal vertice sinistro dell'area disorienta il marcatore con una finta e calcia a giro insaccando nell'angolino basso, pietrificando Agazzi.



Il Cagliari tenta una disperata rimonta e accorcia le distanze con un rigore assegnato per fallo di mano di Terlizzi: Pinilla realizza, ma per Ficcadenti e i suoi è ormai troppo tardi.

Si chiude con la prima vittoria esterna del Pescara, che mette punti in cascina, si allontana dalla zona rischio e si toglie la soddisfazione di condividere la posizione in classifica (almeno per ora) con il Milan di Allegri. Ma la parola d'ordine deve essere "piedi per terra", in Serie A è vietato rilassarsi, onde evitare di ritrovarsi nel giro di pochi turni dalle stelle alle stalle.



Ancora un pari casalingo per la Virtus Lanciano in Serie B, e il campo neutro di Pescara (a proposito, il Biondi dovrebbe essere pronto contro la Pro Vercelli) è nuovamente tabù. Rossoneri in vantaggio con l'ormai "bomber" Mammarella, che al 26' di sinistro infila su punizione l'estremo ospite Colombi. Ma al 40' brutta tegola per Gautieri: Vastola viene espulso per doppia ammonizione. Nella ripresa subito all'attacco i "canarini" che trovano infatti il pareggio già al 3' con Signori. A quel punto Marcolin prova anche il colpo grosso, il Lanciano tenta sporadiche azioni di contropiede, ma si resta sull' 1-1 fino al fischio finale. La classifica viene sempre mossa dai rossoneri, ma dato che le prestazioni non sono mai al di sotto delle aspettative è lecito attendersi qualcosa in più sul proprio terreno in termini di risultati. La certezza, in casa Virtus, è che con il rientro al Biondi la "pareggite" potrà essere curata, grazie anche alla passione del pubblico lancianese.



In Seconda Divisione risorge L'Aquila Calcio, che sconfigge nettamente l'Arzanese per tre reti ad una. Prova gagliarda dei rossoblù, con un'affinata intesa tra gli attaccanti Ciotola, Infantino e Improta. Insomma, Graziani sembra aver trovato la formula, nei prossimi impegni vedremo se gli aquilani sapranno confermarsi.

Prosegue la maledizione del Chieti sul campo del Melfi, battuto anche quest'anno 1-0 seppure solo su calcio di rigore nella prima frazione. La reazione nella ripresa non porta frutti, troppo poche le palle giocabili per De Sousa e Alessandro. Per De Patre la settimana entrante sarà utile per capire i motivi di questo brusco stop.



Seconda vittoria consecutiva per il Teramo che espugna Fondi con il pratolano Mirco Petrella al 19' del secondo tempo, sfruttando l'inferiorità numerica degli avversari accorsa al 2' della ripresa (espulsione di Guidone). Vittoria che fa morale per gli uomini di Cappellacci. Diavolo solitario in sesta posizione e domenica al "Piano d'Accio" arriva il quotato Poggibonsi.



In Serie D a sorpresa va all'Angolana il derby contro l'Amiternina. Decisiva un'indecisione del portiere ospite Spacca che ha permesso a Vespa di siglare il gol vittoria a 5 minuti dalla fine. A secco stavolta bomber Molinari, sostituito da mister Angelone.

Crolla in casa il San Nicolò contro la blasonata Vis Pesaro (0-2), mentre il Celano migliora ma non riesce a battere la Civitanovese tra le mura amiche. Finisce 0-0 nonostante la superiorità numerica nell'ultima mezz'ora di gioco. Nel prossimo turno trasferte ostiche per Celano (a Pesaro) e Angolana (a Isernia), altro derby per l'Amiternina contro il San Nicolò.

Cambia la testa della classifica nel girone B di Prima Categoria. Il Real San Salvo rovina clamorosamente 4-1 in casa contro il Monteodorisio mentre il Borrello di Anzivino si sbarazza fin troppo facilmente del Fara San Martino, 6-2 il risultato finale. Si morde le mani il Real Tigre che impatta 0-0 nel match casalingo contro la Casolana, una vittoria l'avrebbe proiettato in testa al campionato, ma resta comunque un'ottima classifica per i ragazzi di Liberatore. Si risolleva il Casalbordino regolando 3-2 il Quadri, vittorie interne per Audax Palmoli e Real San Giacomo, il Trigno Celenza guadagna la seconda piazza vincendo 2-0 ad Orsogna (doppietta Di Pardo), pareggio a reti inviolate tra il Torino di Sangro e lo Scerni di mister Praino.

In Seconda Categoria girone H il Roccaspinalveti fa chiaramente capire alle sue contendenti di che pasta è fatto, sbarazzandosi anche del Torrebruna in trasferta (2-0) dopo la sonante vittoria nella prima giornata. Cerca di rimanergli agganciato lo Sporting San Salvo che supera fuori casa per due a uno il Cupello United. Male l'Incoronata Vasto, sconfitta 2-0 a San Buono (che veniva dalla batosta di Roccaspinalveti). L'attesa sfida tra Fossacesia 90 e Sporting Pollutri finisce 0-0, non si fanno male le due compagini che inseguono il duo di testa. Insieme a loro a quota 4 c'è il Gissi che vince un pò inaspettatamente a Montalfano (1-0). Vittorie interne per Furci (1-0 sul Fresa) e Montazzoli (3-0 alla Mario Turdò), entrambi salgono a 3 punti in graduatoria.

Tra i giovani, mentre è in corso la sfida nella Juniores d'Elite tra il Vasto Marina e la Torre Alex Cepagatti valida per la prima giornata, gli attesi derby tra Bacigalupo e Virtus Vasto terminano con un pareggio 1-1 negli Allievi Regionali e una vittoria della Bacigalupo nei Giovanissimi Regionali: 1-0 con gol ancora una volta di Natalini nel finale dopo un lungo assedio alla porta di Stivaletta, ma c'è da dire che la Virtus ha giocato con i '99 contro i '98 della Bacigalupo.

I ragazzi di mister Baiocco confermano la propria effettiva forza e guardano con fiducia alla prossima sfida contro il Sant'Anna. La Virtus Vasto di Marinucci sarà invece attesa a Francavilla. Un grande in bocca al lupo ad entrambe!

Roberto Naccarella