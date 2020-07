Il 1 ottobre del 1962 iniziavano le lezioni dell'istituto tecnico industriale "Enrico Mattei" di Vasto. Un istituto che nel corso dei suoi 50 anni di storia ha vistao passare sui suoi banchi centinaia di ragazzi che poi sono diventati uomini, lavoratori e grandi professionisti. Nicola D'Adamo, tra i primi studenti ad entrare nella nuova scuola, sul suo blog Noi Vastesi, dove raccoglie interessanti storie della città, propone un lungo e articolato ricordo di quei primi anni (clicca qui).

E' il racconto di una parte importante della storia della città. Lo stesso D'Adamo invita ex allievi e docenti ad inviargli materiale per poter arricchire la storia con informazioni, aneddoti e reperti. La pubblicazione di questo materiale sul suo blog sarà anche un modo per raccontare alle giovani generazioni, a cominicare dai ragazzi che oggi siedono su quegli stessi banchi (anche se in una sede diversa da quella delle origini) come si è arrivati alla realtà attuale.