La delusione per il podio perso a un giro dalla fine è ancora tanta per Andrea Iannone e il suo entourage. Ancora una volta, nel gran premio di Aragona, è apparso quanto mai evidente come il pilota vastese quest'anno sia stato oltremodo penalizzato dai problemi della sua moto. Cosa che invece non è accaduta a Marc Marquez, che ha potuto contare su un mezzo prestante, che lo ha portato in testa al mondiale.

In terra iberica Iannone è stato penalizzato dal "chattering", il termine con cui si descrivono le vibrazioni delle ruote che quindi fanno perdere aderenza. Oggi, sul popolare portale di vendite eBay, è comparso il seguente annuncio a nome di Andrea Iannone:

"Vendo Chattering (causa mancato podio) Accetto anche una permuta con buon grip.

Sito web: http://www.andreaiannone.com/"

Raccogliendo qualche informazione sembra proprio che sia stato il centauro vastese ad ideare e pubblicare l'annuncio. Un modo simpatico per sdrammatizzare una situazione che altrimenti rischia di diventare pesante, viste le tante volte in cui Iannone, dopo grandi prestazioni in pista, si è dovuto accontentare di posizioni di rincalzo.

Chissà che per le ultime gare del mondiale nella classe Moto 2, qualcuno non "compri" davvero il chattering della sua Speed Master. Sarebbe un degno saluto alla Moto2, prima del grande salto in Moto Gp con al Ducati. Sperando che la Desmosedici lasci il chattering ai box.