"Erano le 3.45. Mi sono svegliato col mal di testa. Questo mi fa sospettare che i ladri ci abbiano narcotizzato". Michele Spadaccini racconta a ZonaLocale.it il momento in cui ha scoperto che gli avevano rubato tutto. E' vastese il presidente della circoscrizione Lions che comprende parte dell'Abruzzo e tutto il Molise. Spadaccini, insieme ad altri vastesi e a una sessantina di abruzzesi era una delle 250 persone che hanno partecipato all'Incontro d'autunno organizzato dai Lions club del Distretto 108 A (Romagna, Marche, Abruzzo e Molise). L'appuntamento si è svolto nelle Marche, a Montegranaro, in provincia di Fermo.

Nella notte tra sabato e domenica, i ladri si sono introdotti nell'hotel sede del congresso. "Su un'ala dell'albergo - racconta Spadaccini - le finestre erano state lasciate aperte. E quel lato è l'unico non coperto dalle telecamere della videosorveglianza. I ladri sono entrati da lì. Hanno visitato sette stanze" aprendo le porte senza far rumore e prolungando il sonno delle vittime. Il bottino vale centinaia di migliaia di euro: soldi, carte di credito, gioielli delle signore e auto. Da una camera hanno preso le chiavi di una Cherokee da 70mila euro. L'hanno messa in moto e se la sono portata via.

"Io - racconta Spadaccini - sono uno dei derubati. Mi hanno preso tutto: un Rolex, contanti e due carte di credito, che ho fatto bloccare alle 5 del mattino e al momento non so quanto i ladri abbiano prelevato. Di certo posso dire che il valore delle cose che mi hanno sottratto è di 5mila euro. Pedr tornare a Vasto mi sono dovuto far prestare 50 euro".