L’apparecchio telecomandato digitale in dotazione all’UOC di Radiologia dell’Ospedale di Vasto è obsoleto e soggetto a continue riparazioni che hanno avuto l’effetto di bloccare il laboratorio anche per lunghi periodi. Per risparmiare sull’acquisto di un nuovo apparecchio si potrebbe tuttavia utilizzare quello che giace inutilizzato (e sembra ancora imballato) al pianterreno della struttura ospedaliera che oltretutto è anche in grado di eseguire esami radiologici su pazienti traumatizzati senza lo spostamento del paziente stesso. La proposta è stata sottoposta in più occasioni ai vertici della Asl Vasto-Lanciano-Chieti ma non ha prodotto alcun effetto. Di qui l’interrogazione del consigliere Giuseppe Tagliente al Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, affinchè intervenga autorevolmente presso la Direzione Aziendale al fine di disporre la sostituzione del vecchio apparecchio con quello di ultima generazione "in parcheggio". Anche perché - rileva Tagliente – "l’iniziativa suggerita consentirebbe oltretutto di trasferire il vecchio apparecchio presso il DSB di San Salvo con enormi vantaggi in termini di servizio per l’utenza".

L'interrogazione - Al signor presidente della Giunta regionale d'Abruzzo



Sulle premesse

- che l’apparecchio telecomandato digitale in uso dal 1994 presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) di Radiologia dell’Ospedale di Vasto ha subito, per evidenti ragioni di vetustà, ben 36 riparazioni soltanto nell’ultimo periodo, con conseguenti lunghi periodi di paralisi delle attività di laboratorio;

- che a nulla sono valse le reiterate segnalazioni alla Direzione Aziendale per l’acquisto di un nuovo apparecchio, indispensabile per la collaborazione di reparti specialistici quali Urologia, Gastroenterologia e Chirurgia ;

- che neppure è valsa anche la segnalazione che al pianterreno della struttura ospedaliera vastese giace inutilizzata una moderna diagnostica robotizzata, mai connessa con il sistema digitale di stampa della radiologia, in grado di eseguire esami radiologici su pazienti traumatizzati senza lo spostamento del paziente stesso;



Il sottoscritto interroga la S.V. per sapere



se intenda autorevolmente far presente alla Direzione della ASL Vasto-Lanciano-Chieti, l’opportunità di spostare presso i locali della Radiologia della S.O. di Vasto l’apparecchio radiologico robotizzato Aristos Plus della Ditta Siemens in sostituzione di quello obsoleto attualmente in funzione presso lo stesso reparto.

L’interrogante fa presente che l’iniziativa suggerita consentirebbe oltretutto di trasferire conseguentemente l’apparecchio obsoleto presso il DSB di San Salvo con enormi vantaggi in termini di servizio per l’utenza.