San Michele amaro per un 28enne:

"Dove me l'abbiano rubato non so dirlo. Sono entrato in alcuni locali del centro. Ma potrebbero anche avermelo sfilato dalla tasca mentre passeggiavo in mezzo alla gente". Borseggiatori in azione durante la prima delle due serate di festa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Vasto.

D.D., 28 anni, vastese, era uscito con la sua ragazza. "Aperitivo, poi la cena. In serata, siamo entrati in un locale per bere qualcosa. Al momento di pagare, la tasca dei pantaloni era vuota. Il portafoglio non c'era più".

Spesso i ladri approfittano della calca o nella ressa che si crea in bar e pub nei giorni di festa. Lo scorso 8 agosto, durante la Notte rosa di Vasto Marina, 3 persone avevano raccontato di aver subito il furto del portafoglio.