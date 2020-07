Finisce 0-0 al campo sportivo di San Tommaso a Vasto Marina tra Real Tigre e Casolana, nella partita valida per la terza giornata del campionato di Prima categoria girone B. Poche le emozioni in campo, nel primo tempo gli ospiti al 12’ ci provano con un tiro debole di Capuzzi, rispondono i padroni di casa al 22’ con una botta al volo di Sottile che finisce fuori. Al 35’ Smerilli è autore di un intervento decisivo su Troilo, mentre al 42’ il tiro di Mastrangioli si perde sul fondo.



Nella ripresa al 1’ ci prova ancora Mastrangioli, ma non c'è nulla da fare, al 7’ c'è un cross di Terrazzo dalla destra sul quale interviene Spadaccini che calcia al volo, ma finisce alto. Al 30’ ancora Spadaccini tenta dalla distanza, ma non impensierisce il portiere avversario. La squadra di mister Liberatore, neopromossa in Prima Categoria, rimane imbattuta.



Real Tigre: Smerilli, Sanconcordio, Manzi, Vetta, Carlucci S., Mastrangioli, Spadaccini, De Foglio (6’ st Priolo), Carlucci (25’ st Romilio), Ferrazzo, Sottile (16’ st Bogatsu). A disposizione: Santini, Portellini, Bozzelli, Stivaletta. Allenatore: Liberatore.

Casolana: Odorisio F., Parisi, Odorisio A., Tozzi, Ianieri, Vitullo, Pietropaolo, Di Cencio (44’ st De Camillis), Capuzzi, Troilo (30’ st Panaccio), Di Bari. A disposizione: Pietropaolo, Scamuffa, Caniglia, Pellicciotta, Metani. Allenatore: Cianci.



Arbitro: Giuseppe Bosco di Lanciano



Ammoniti: Vetta (R), Mastrangioli (R), Spadaccini (R), Ferrazzo (R), Parisi (C), Pietropaolo (C)