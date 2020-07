Perde la Vastese a Loreto Aprutino contro l'Amatori Passo Cordone, per la squadra allenata da Luigi Baiocco si tratta della prima sconfitta nel campionato di Promozione e arriva alla quinta giornata. La rete della vittoria dei padroni di casa è stata messa a segno da Chicchiriccò al 10' del primo tempo, complice una disattenzione di Garibaldi. Nulla da fare per gli ospiti che nel finale del primo tempo, con una buona occasione non sfruttata da Della Penna, e nella ripresa non sono riusciti a segnare, anche perchè il Passo Cordone si è chiuso bene per blindare il risultato. Per la Vastese il prossimo appuntamento è mercoledì alle ore 15.30 all'Aragona per la sfida di Coppa Italia contro la Val Di Sangro.

Tabellino

Amatori Passo Cordone - Vastese 1-0 (pt 1-0)



Reti: 10’ Chicchiriccò (A)



Amatori Passo Cordone: Bozzelli, Paolini, D’Alessandro, Di Martile, Miccoli, Silvaggi, Zappacosta (60’ Cocco), Serafini, Masciovecchio, Chicchiriccò, Landucci (64’ Vidhaj). Allenatore Bianchi



Vastese: Garibaldi, Piermattei (68’ Lombardozzi), Napolitano (68’ Triglione), Luongo, Baldini, Vino, Cier i(74’ Di Santo), La Guardia, Aquino, Avantaggiato, Della Penna. Allenatore Baiocco



Arbitro: Fabio De Dominicis di Pescara (Cialini e Angelozzi di Teramo)

Ammoniti: Chicchiriccò (A), Masciovecchio (A), Vidhaj (A), Baldini (V), Luongo (V)



Risultati della sesta giornata del campinato di promozione girone B. Amatori Passo Cordone-Vastese 1-0, Caldari-Virtus Ortona 1-2, Castiglione Valfino-Folgore Sambuceto 2-0, Penne-Flacco Porto Pescara 3-1, Sambuceto San Paolo-Val di Sangro 2-3, Torrese-Lauretum 1-1, Tre Ville-Moscufo 2-2, Virtus Cupello-Spal Lanciano 3-1, Vis Ripa-Acqua e Sapone 3-3.



La classifica. Amatori Passo Cordone 13, Acqua & Sapone, Virtus Ortona 11, Vastese, Castiglione Valfino 10, Moscufo 9, Folgore Sambuceto, Virtus Cupello 8, Sambuceto San Paolo, Tre Ville, Val di Sangro 7, Vis Ripa 6, Lauretum, Penne, Torrese 5, Flacco Porto Pescara, Spal Lanciano, Caldari 0

Prossimo turno, domenica 7 ottobre. Flacco Porto Pescara-Caldari, Folgore Sambuceto-Amatori Passo Cordone, Lauretum-Vis Ripa, Moscufo-Castiglione-Valfino, Spal Lanciano-Tre Ville, Val Di Sangro-Virtus Cupello, Vastese-Penne, Virtus Ortona-Torrese, Acqua e Sapone-Sambuceto San Paolo.