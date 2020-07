La prima delle due serate delle Feste Patronali 2012 ha richiamato migliaia di persone in centro storico. Dopo una mattinata dedicata agli appuntamenti religiosi, tra cui la messa celebrata dall'arcivescovo Bruno Forte, la giornata è stata caratterizzata da musica e divertimento. Dalla mattinata fino a serata inoltrata, il Concerto Bandistico di Gioia del Colle si è esibito per le strade cittadine e poi sulla cassarmonica allestita nell'inedita collocazione di piazza Lucio Valerio Pudente. Un po' in tutti i locali della città sono state organizzate serate di musica live.

Preso d'assalto il Luna Park di viale Paul Harris, mentre in piazza Marconi quest'anno c'erano solo due attrazioni per i più piccini. Via Cavour chiusa al traffico per poter allestire il classico mercatino. Un po' in tutti gli angoli del centro sono stati organizzati appuntamenti di musica live, con i gruppi tra i migliori sul territorio, e con dj set che hanno fatto ballare tutti i vastesi e i giovani giunti in città per le feste patronali dai paesi del comprensorio.

I giovani si sono divertiti fino a tarda sera, senza il verificarsi di particolari episodi. A dare il segnale della "buonanotte", sono state le luminarie posizionate in centro che, alle 2, si sono spente, lasciand intendere che l'ora della festa era finita, anche se più di qualcuno ha tirato avanti oltre.

A vigilare sul corretto svolgimento, sia nel centro storico che nell'area del luna park, tutte le forze dell'ordine della città, con al Polizia Municipale che ha svolto il servizio notturno e le altre forze che a rotazione hanno controllato che tutto fosse in ordine.

Si prosegue oggi, con altri appuntamenti con la banda Città di Lecce. Alle 18 la messa seguita dalla processione con la statua di San Michele e in serata il concerto di Sergio Caputo, seguito dai fuochi artificiali.