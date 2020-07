La finale per il 1° e 2° posto offre spunti di ottima pallacanestro e la BCC Vasto Bk conquista il 1° Trofeo di San Michele regolando il Lanciano fin dal primo quarto chiuso avanti di 12 (20-8) per poi contenere il ritorno degli avversari che perdono seconda e terza frazione con lo scarto minimo di soli due punti. Gli ultimi dieci minuti iniziano con i vastesi avanti di 16 (56-40), ma i frentani stringono i denti e, complice una situazione falli che limita leggermente i padroni di casa, piazzano un parziale di 8-0 che dimezza lo svantaggio iniziale. Pronta la reazione degli uomini di coach Di Salvatore con Marinaro e Ierbs che ristabiliscono le distanze, poi c'è la tripla di Massimo Di Lembo e la chiusura definitiva con i due punti da sotto di Simone Di Paolo. Il Lanciano resta sul parquet fino alla fine grazie alle triple di Muffa (1) e Martelli (2), ma il cronometro non concede troppo spazio e la sirena finale consegna il 1° Trofeo di San Michele nelle mani di Capitan Vittorio Ierbs con la BCC Vasto Basket che chiude la contesa con 8 punti di margine (67-59). Archiviato anche questo Quadrangolare che un po' ci ha riportato indietro nel tempo quando diversi erano i Tornei che si disputavano nel corso dell'anno sportivo, si rimettono i piedi per terra e si prosegue la marcia di avvicinamento a domenica 14 ottobre (ore 18) per il debutto stagionale in DNC fra le mura amiche con la prima di Campionato che ci vedrà contrastare il CUS Ionico Bk Taranto.



La finalina per il 3° e 4° posto ha visto la vittoria del Giulianova che, come si suol dire, ha però dovuto sudare le proverbiali sette camice, spuntandola, alla fine, opposta ad un San Severo in grande spolvero, coriaceo e niente affatto remissivo con uomini in continua corsa, da un canestro all'altro, tanto da non sembrare affatto una formazione di Serie D.

Di seguito i tabellini delle due gare.

Finale 3°/4° posto

Giulianova vs San Severo 69-62 (Arbitri: Guarino e Barbiero)

Parziali: 1°q 18-12; 2°q 33-30 (15-18); 3°q 48-46(15-16); Finale 69-62(21-16).

GIULIANOVA: PAPPACENA 15, Marinucci n.e., Di Luca, Sacripante 1, Papa n.e., Pira 3, IAGROSSO 8, CONTI 18, TRAVAGLINI 6, GALLRINI 13, Cianella n.e.. All. Alessandrini.

SAN SEVERO: Cota n.e., DI SANTO 8, MIGLIO 30, D'AVICO 11, BAROVIC 11, Vitanostra, Liberato n.e., Dell'Aquila n.e., Ferrara, Markus 2. All: Panizza.

Finale 1°/2° posto

BCC Vasto Bk vs Lanciano Bk 67-59 (Arbitri: Ctani e ferretti)

Parziali: 1°q 20-8; 2°q 35-21(15-13); 3°q 56-40(21-19); Finale 67-59(11-19).

BCC VASTO BK: Maggio, DI LEMBO 20, MARINARO 15, Di Paolo 2, SERGIO 7, DI TIZIO 17, DIPIERRO 4, Ierbs 2, Delli Quadri n.e., Bucci n.e.. All. Di Salvatore.

LANCIANO BK: DI EMIDIO 2, SCAVONGELLI 14, CASTELLUCCIA 2, Carosella 4, Muffa 11, Bomba 2, Giuliano, MARTELLI 22, Huaring, BLASKOVIC 2, Iezzi. All. Salvemini.

Ufficio Stampa Vasto Basket