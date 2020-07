E' proprio il caso di dire che ci avete messo la faccia. Il nostro primo San Michele abbiamo deciso di festeggiarlo con voi. Siete stati in tanti a passare presso la nostra postazione, allestita presso il Mirò, in piazza Lucio Valerio Pudente, per farvi immortalare mentre "prestavate" il vostro volto a Gabriele Rossetti e alla Bagnante. Avete avuto così l'occasione di essere, per una sera, i protagonisti di due dei simboli della città.

Siete passati in tanti a trovarci. In qualche caso c'è stato da vincere un po' di timidezza nel farvi fotografare, ma poi in tanti vi siete divertiti a "impersonare" i due monumenti più famosi della città. E' stata per noi anche l'occasione di farci conoscere, visto che siamo nati da appena una settimana, per incontrare chi è già nostro lettore e chi magari lo diventerà.

In ogni caso è stata l'occasione per trascorrere una delle serate delle feste patronali in modo diverso dal solito. Le foto che vi abbiamo scattato le troverete nella galleria fotografica, proprio sotto questa notizia.