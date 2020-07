Vince con un sonoro 4-0 il Vasto Marina il derby contro il San Salvo, nella sesta giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. Nel primo tempo i biancorossi guidati dall'allenatore in seconda Simone Di Santo, Lemme è squalfiicato fino al 10 ottobre, combinano poco, ma riescono a chiudere in vantaggio. Nella ripresa nel giro di tre minuti gli ospiti restano in nove per le espulsioni di Pollutri e Torres per somma di ammonizioni, a quel punto i padroni di casa dilagano e chiudono i conti con un altro gol di Nuzzaci e le reti di Socci e Ciurlia.

La cronaca. Il primo tempo non è molto entusiasmante, il Vasto Marina passa in vantaggio al 15' con un gol del solito Nuzzaci su cross del solito Fonseca, nulla di nuovo. Il San Salvo cerca il pareggio prima al 20' con Torres che viene fermato da D'Onofrio, poi al 26' con un tiro alto di Pantalone e al 32' con una tentativo di Poziello neutralizzato dall'ex Cianci, applaudito dai tifosi ospiti presenti all'Aragona. Un minuto dopo Benedetto davanti alla porta non sfrutta una buona occasione e spara alto e nel finale, al 43' ancora Torres ci prova dalla destra, ma Cianci mette in angolo.

Nel secondo tempo gli ospiti sono subito in avanti e con decisione cercano di segnare il gol del pareggio: al 2' e al 9' con Torres, al 5' con Tamburrino, subentrato a Pantalone a inizio ripresa, mentre al 18' reclamano un rigore sospetto per un fallo su Poziello in area di rigore. Al 20' la svolta della partita, Pollutri si fa ammonire per la seconda volta, per un fallo su Benedetti, e viene espulso, poi al 23' anche Torres finisce fuori per una gomitata a D'Onofrio. A quel punto per il Vasto Marina diventa tutto più facile e al 33' c'è il raddoppio di Socci, su cross dalla destra, manco a dirlo, di Fonseca. Al 36' Nuzzaci firma la doppietta, grazie ad un passaggio smarcante, ancora di Fonseca, che permette all'attaccante di trovarsi solo davanti al portiere avversario Antenucci. Al 37' un bel tiro di Ciurlia porta il risultato sul 4-0 finale.

Tabellino

Vasto Marina - San Salvo 4-0 (1-0 pt)

Reti: 15' e 36' st Nuzzaci (V), 33' st Socci, 37' st Ciurlia

Vasto Marina: Cianci, Benedetti, Fasciani (13' st Pili), Ciurlia, Menna, Catenaro, Nuzzaci, D'Onofrio, Luciano (32' st Zara), Fonseca, Galiè (17' st Socci). A disposizione: Gaudino, Stivaletta, Mucci, Racciatti. Allenatore Di Santo (Lemme squalificato fino al 10 ottobre).

San Salvo: Antenucci, Felice, Pollutri, Spagnuolo, Laudiero (32' st Argirò), Benedetto, Pantalone (1' st Tamburrino), Veron, Torres, Poziello, Di Pietro (38' st Ferrante). A disposizione: Raspa, Sabella, Pasquarelli, Arberico. Allenatore Precali.

Arbitro: Marco Carosi di Teramo, assistenti: Pellicciotta e Ferrante di Lanciano

Ammoniti: D'Onofrio (V), Galiè (V), Felice (S),

Espulsi: al 20' Pollutri (S) e al 23' Torres (S) entrambi per somma di ammonizioni

Spettatori: 200 circa

Risultati della sesta giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. Alba Adriatica-Capistrello 0-1, Altinrocca-Pineto 0-0, Civitella Roveto-Torrese 2-1, Francavilla-Montorio 88 2-2, Miglianico-Santegidiese 5-2, Rosetana-Casalincontrada 0-0, Sporting Ortona-Guardiagrele 0-2, Sulmona-Città di Giulianova 1-0, Vasto Marina-San Salvo 4-0

La classifica. Civitella Roveto 15, Miglianico 12, Altinrocca, Montorio 88, Pineto, Sulmona 11, Capistrello, Città di Giulianova 10, Vasto Marina 8, Sporting Ortona, Santegidiese, Guardiagrele 7, Casalincontrada 6, Rosetana 5, Torrese, Alba Adriatica, San Salvo, Francavilla 4.

Prossimo turno, domenica 7 ottobre. Capistrello-Francavilla, Casalincontrada-Sporting Ortona, Città di Giulianova-Vasto Marina, Guardiagrele-Sulmona, Montorio 88-Civitella Roveto, Pineto-Rosetana, San Salvo-Alba Adriatica, Santegidiese-Altinrocca, Torrese-Miglianico.