Sarà presentata oggi dalle 13.40 alle 14.45 l'edizione 2013 del Giro d'Italia. La corsa rosa partirà da Napoli il 4 maggio per concludersi il 26 maggio a Brescia e avrà in calendario una tappa che prenderà il via da San Salvo. E' la prima volta che la cittadina abruzzese ospita la carovana rosa, la tappa dovrebbe essere la San Salvo-Pescara. Alla presentazione ci saranno anche il sindaco Tiziana Magnacca e Mario D’Angelo, rappresentante del team D’Angelo e Antenucci, che si è impegnato in prima persona per ottenere la tappa.



A questo link è possibile seguire la presentazione del Giro d'Italia 2013 in diretta streaming.