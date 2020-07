Ieri sera al PalaBcc buon esordio per la Vasto Basket, impegnata nella prima edizione del quadrangolare Trofeo San Michele. Gli uomini di coach Di Salvatore hanno battuto il San Severo, con una buona prestazione, se si considera la fase di preparazione ancora in corso. E' stata l'occasione per vedere all'opera gli ultimi arrivati in casa Vasto Basket. Buoni gli esordi di Sergio, Di Lembo e Di Paolo. Solite conferme da un super Vincenzo Dipierro, che quest'anno si è preso la canotta numero 10, a testimoniare che la "fantasia" in campo è cosa sua. In netta crescita Di Tizio, Marinaro e capitan Ierbs, buona la partita del giovane Salvatorelli.

Sembra però mancare qualcosa a questa squadra, un altro elemento di spessore sarebbe necessario per concedere a coach Di Salvatore maggiori possibilità di rotazione e non affaticare troppo i 5 titolari. Manca un lungo di peso, ma dalle dinamiche di gioco impostate dal coach biancorosso questo potrebbe non essere un grande problema

Questa sera altro banco di prova, nella finale del quadrangolare, contro il Lanciano che, nella prima sfida di ieri, ha battuto nettamente il Giulianova.

Appuntamento quindi alle 19 con San Severo-Giulianova e alle 21 con Vasto Basket-Bls Lanciano.