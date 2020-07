Approderà martedì prossimo, 2 ottobre, al question time del Consiglio regionale l'interrogazione presentata da Paolo Palomba (Idv) sulla disastrata strada provinciale 152, che collega l'Alto Vastese con la fondovalle Sangro.

Nel documento, il rappresentante dell'Italia dei valori chiede "quali iniziative e atti concreti intende porre in essere l'assessorato competente e lo stesso governatore Chiodi per trovare una soluzione definitiva alla sistemazione del tratto di strada, in modo da ridare speranza a tutto il comprensorio dell’Alto Vastese, che da anni è stato completamente abbandonato a se stesso".

Secondo Palomba, "sarebbe opportuno che i cittadini di Castiglione Messer Marino e degli altri centri dell'Alto Vastese prendessero parte alla seduta, per tastare con mano e direttamente l'interessamento della giunta Chiodi a quella problematica. L'obiettivo non può che essere uno e uno solo: trovare i fondi per la messa in sicurezza della frana sulla provinciale 152, l'unica strada di collegamento tra l'Alto Vastese e la fondovalle Sangro. La Provincia non ha soldi, la Regione, come promesso, faccia la sua parte, perché chiudere quella strada o permettere che frani nuovamente, significa condannare a morte l'economia già marginale dell'entroterra Vastese".