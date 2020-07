Sabato lungo per i commercianti del centro storico di Vasto. A differenza degli scorsi anni, i negozi rimarranno aperti per l'intera giornata. Fino al 2011 nel giorno di San Michele l'apertura degli esercizi commerciali riguardava solo le ore mattutine.

Chi vorrà fare shopping oggi potrà farlo fino a sera. L'iniziativa è di Vasto in Centro, il consorzio che raggruppa 70 attività commerciali della città antica. "E' l'impegno degli esercenti per far diventare sempre più il centro storico il centro commerciale naturale di Vasto", dice Marco Corvino, presidente del consorzio. "Invitiamo i cittadini a farsi una passeggiata nel borgo antico. Troveranno fino a stasera le vetrine illuminate e i negozi aperti".