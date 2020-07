"Comprendere le ragioni degli errori e degli orroti della stagione dei personalismi". E' il monito che il Psi di San Salvo lancia alle altre forze di un centrosinistra diviso che si lecca ancora le ferite dopo la batosta elettorale.

"Il direttivo del Psi di San Salvo saluta con enorme gioia e soddisfazione la riunita famiglia socialista a Vasto, augurando a tutti loro un proficuo e fecondo lavoro per la città, per i vastesi e per l’intero territorio del Vastese.

Il fermento politico nazionale nel centro-sinistra ci coinvolge direttamente, con il nostro Segretario Nazionale Riccardo Nencini, come Protagonisti di una nuova Stagione Politica; tanto che nell’ambito del prossimo Convegno del PD sulla Carta d’Intenti del futuro progetto Politico: saremo protagonisti assoluti e determinanti.

I Socialisti di San Salvo, ad ogni buon modo, nell’ambito di ogni Confronto, presente e futuro, con Tutte le forze del centro-sinistra cittadino: valorizzano le scelte fatte alle ultime amministrative auspicando che ognuno, per parte propria, sia indotto ad un profondo esame di coscienza al fine di comprendere le ragioni degli errori e degli orrori della stagione dei personalismi".