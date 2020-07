Sesta giornata di campionato in Serie A, dove il Pescara di Stroppa avrà l'onore di inaugurare l'Is Arenas di Cagliari con tanto di pubblico. I biancazzurri, nel turno infrasettimanale casalingo contro il Palermo, hanno colto la prima vittoria in campionato grazie ad una prodezza nel finale del talentuoso slovacco Weiss, subentrato a Quintero, che ha trafitto Ujkani con un missile da fuori area dritto all'incrocio dei pali. Un Pescara apparso a tratti confusionario e con poche idee, impressione rimasta anche dopo l'espulsione di Von Bergen che ha costretto i rosanero all'inferiorità numerica. Nonostante i passi indietro rispetto alla partita di Bologna, sono arrivati comunque i primi tre punti e un bel balzo in avanti in classifica, il morale cresce e si può guardare ai prossimi impegni con meno assillo da risultato. Per la trasferta sarda Stroppa dovrà fare a meno del difensore Cosic, per lui distorsione alla caviglia. Di seguito la formazione che dovrebbe scendere in campo a Cagliari (4-2-3-1): Pelizzoli, Zanon, Terlizzi, Bocchetti, Balzano, Cascione, Colucci, Nielsen, Quintero, Caprari, Vukusic.



In Serie B, prima storica vittoria anche per la Virtus Lanciano, che espugna con autorità l'insidioso Granillo di Reggio Calabria. A decidere è un eurogol di Mammarella al 15' del primo tempo, un sinistro dalla distanza che fredda Facchin. La Virtus controlla il match anche grazie agli ottimi interventi del portiere Leali che neutralizza un calcio di rigore assegnato ai locali dopo la mezz'ora, ipnotizzando Ceravolo. L'attaccante amaranto, ex Pro Vasto nella triste stagione 2006/2007 culminata con la retrocessione nei playout contro il Celano, si è reso protagonista in negativo anche nel finale di primo tempo divorandosi un gol da pochi passi. Tre punti pesantissimi per la Virtus, che sale a quota sei in classifica. L'obiettivo adesso diventa vincere in "casa", malgrado prosegua l'esilio forzato all'Adriatico di Pescara: arriva il Modena di Marcolin reduce dalla sconfitta di Brescia e desideroso di riscossa. La probabile formazione rossonera (4-3-3): Leali, Almici, Aquilanti, Amenta, Mammarella, Vastola, Paghera, Volpe, Falcinelli, Fofana, Turchi.



Quinta giornata in Seconda Divisione, dove il Chieti perde il primato a causa del punto di penalizzazione decretato in settimana dalla Commissione Disciplinare Nazionale per il mancato deposito entro i termini previsti dal regolamento della garanzia fideiussoria al momento dell'iscrizione al campionato. I neroverdi, che preparano già il ricorso, provano intanto a riprendersi la testa della classifica sul campo: la trasferta di Melfi dovrebbe essere alla portata degli uomini di De Patre, anche se l'ultimo precedente in terra lucana è terminato 2-1 per i gialloverdi.



Stesso discorso per il Teramo, impegnato sul campo del Fondi che arriva da un insperato punto colto in extremis al Fattori de L'Aquila. Missione non proibitiva per il Diavolo, che tenterà di dare continuità alla vittoria casalinga di domenica scorsa ed avvicinarsi alla zona play-off.

La deludente (fin qui) L'Aquila Calcio torna nuovamente tra le mura amiche, con la speranza di non ripetere quanto visto nell'ultimo match: il pubblico rossoblù si aspetta i tre punti ed una prestazione decisamente migliore, dato l'alto tasso qualitativo del team di Graziani. Avversaria l'ostica Arzanese, sesta in classifica con 7 punti, che nello scorso campionato rimontò al Fattori l'iniziale svantaggio di due reti a zero costringendo L'Aquila al pareggio.

In Serie D, primo derby della stagione tra Renato Curi Angolana e Amiternina. Le due compagini vivono situazioni opposte: la matricola di Scoppito ha già dimostrato di valere la categoria lanciata dalle prodezze del bomber Molinari, al contrario i nerazzurri di Città Sant'Angelo, tra cui molti under, sono in difficoltà di gioco e risultati.



Il Celano è chiamato a riscattare con la Civitanovese la pessima prestazione fornita contro la Maceratese, mentre il San Nicolò di mister De Amicis, ancora a caccia della prima vittoria in questo torneo, riceverà a Piano d'Accio la forte Vis Pesaro.

Terza giornata in Prima Categoria girone B. La sfida di cartello è certamente lo scontro tra le seconde in classifica Borrello e Fara San Martino. Potrebbero approfittarne il Real San Salvo del coach Battista e il sorprendente Real Tigre Vasto. La capolista sansalvese attende il Monteodorisio, la compagine vastese riceve la Casolana pur priva di diversi elementi come Sabatini, Travaglini, Menabuoni e Priolo. Sfida tra fanalini di coda quella che vede opposti Casalbordino e Quadri, mentre lo Scerni anch'esso ultimo a quota 1 cercherà punti a Torino di Sangro.



In Seconda Categoria girone H match tutto da gustare quello tra Fossacesia e Sporting Pollutri, mentre l'Incoronata Vasto di mister Budano, dopo il pareggio casalingo nel primo turno, andrà a far visita al San Buono "asfaltato" domenica scorsa a Roccaspinalveti.

Trasferta decisamente ostica per il Gissi a Montalfano, interessante la sfida tra Furci e Fresa Calcio entrambe vogliose di rivincita dopo le rispettive sconfitte di sei giorni fa.



Da non perdere Cupello United-Sporting San Salvo, "testacoda" tra Roccaspinalveti e Torrebruna.

Per quanto riguarda i campionati giovanili, esordio lunedì (ore 15) per la Juniores del Vasto Marina che affronterà in casa la Torre Alex Cepagatti.

Di certo appassionanti i due incontri di oggi negli Allievi (ore 15) e nei Giovanissimi Regionali (ore 16:45) tra Virtus Vasto e Bacigalupo presso il campo della 167: due "derby" dove ci sarà modo di testare le qualità del vivaio locale, la vera base per un rilancio concreto del calcio vastese.



Roberto Naccarella