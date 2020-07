Musica folk e divertenti gag sono la formula vincente della Banda Piazzzolla, gruppo vastese che anche durante l'estate appena trascorsa ha ottenuti ottimi riscontri, esibendosi in numerose piazza del centro-sud. A conclusione della tournee estiva il gruppo ha realizzato il video di un altro brano tratto dal cd "El Checato".

Si tratta di "Navigatore" che, come spiega Pino Piazzolla "ironizza in maniera dissacrante su uno dei simboli di questa nostra società sempre più dipendente dalla tecnologia".

Un video divertente tutto da scoprire, così come il video con i passi per poter ballare questo brano. Ma l'attività dei musicisti vastesi non si ferma qui. Infatti, lo stesso mix di musica popolare e comicità viene portato anche in tv, nella trasmissione televisiva "Banda Piazzolla Show", in onde tutte le domeniche alle 21.30 su Trsp.

Sono poi disponibili, per chi volesse conoscere meglio la Banda Piazzola, un sito internet (clicca qui) e la pagina Facebook (clicca qui)