La Regione Abruzzo, l'assessorato allo Sviluppo Economico e l'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, presentano il Forum Giovani 2012, in collaborazione con lo Sprint Abruzzo, il Centro estero delle Camere di Commercio d'Abruzzo e Adecco Training. Un momento di incontro tra aziende abruzzesi, attive sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, e giovani abruzzesi che hanno maturato competenze strategiche utili per promuovere lo sviluppo del territorio e l’internazionalizzazione delle imprese locali.

Si svolgerà a Pescara il 3 ottobre il Forum Giovani 2012 a conclusione di un programma pluriennale volto a favorire lo sviluppo del territorio attraverso iniziative di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Il Forum rappresenta un momento unico di incontro e confronto autogestito tra aziende locali che guardano ai mercati esteri come leva di sviluppo e giovani abruzzesi in cerca di occupazione, partecipanti a percorsi formativi volti a maturare competenze specifiche nell’ambito delle strategie di internazionalizzazione del business. Un’iniziativa importante che si propone di dare nuovo impulso al tessuto imprenditoriale abruzzese per affrontare con successo la competizione del mercato al livello globale. L’incontro sarà anche l’occasione per approfondire i nuovi strumenti contrattuali a disposizione delle aziende e le opportunità introdotte nel nostro Paese dalla recente Riforma del Mercato del Lavoro.



L’attuale clima di incertezza e instabilità provocato dal perdurare della crisi economica ha reso ancora più evidente l’importanza di promuovere iniziative di approccio delle imprese italiane ai mercati esteri per non rischiare di perdere posizioni strategiche nello scenario economico globale. È sulla base di queste considerazioni che è stato ideato e sviluppato a partire dal 2010 un programma formativo, promosso dalla Regione Abruzzo – Assessorato allo Sviluppo economico in collaborazione con Adecco Training, ICE e Nexus, rivolto ad imprese e giovani in cerca di occupazione. In particolare, a favore delle imprese, sono state organizzate due edizioni di Forumed, cicli di seminari formativi sugli aspetti legislativi, strategici e logistici legati ai processi di internazionalizzazione delle Imprese. In partnership con le Università di Teramo, Chieti/Pescara e L’Aquila, ICE, Adecco Training e Nexus sono stati invece promossi diversi corsi di formazione sulle Strategie di Internazionalizzazione delle Imprese rivolti ai giovani studenti del territorio.



All’incontro, che si svolgerà il 3 ottobre 2012 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso il Centro Espositivo della Camera di Commercio di Pescara - Marina di Pescara, saranno presenti Gianni Chiodi, Presidente della Regione Abruzzo, Alfredo Castiglione, Vice Presidente della Regione Abruzzo e Assessore allo Sviluppo Economico, Daniele Becci, Presidente della Camera di Commercio di Pescara. Interverrà inoltre Manuel Estiarte, Campione Olimpico, Dirigente Sportivo e Premio Principe delle Asturie, che offrirà la testimonianza della sua esperienza sportiva vissuta al livello mondiale; Alfredo Tiberio, esperto in tema di internazionalizzazione d’impresa, che farà una panoramica sulle novità legislative inerenti al mercato del lavoro con un focus sui nuovi strumenti volti a promuovere l’occupabilità, Carla di Lello e Vincenzo Bassi, avvocati e consulenti esperti in ambito aziendale e Luca Labricciosa, Coordinatore dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese (Sprint) dell’Abruzzo.