Dopo le buone prove del venerdì si sperava in una pista bagnata per poter tentare l'assalto alla pole position. Invece, nelle prove ufficiali del Gran Premio di Aragona, su pista asciuta Andrea Iannone conquista un ottimo terzo posto, alle spalle di Simone Corsi, alla prima pole position in Moto 2 e a Pol Espargarò. Una caduta fa scivolare invece nelle retrovie il leader del mondiale Marquez. Alle spalle di Iannone si piazza Claudio Corti, che completa il gruppo di tre piloti italiani tra i primi 4. Un dominio tricolore che mancava da un po'.

Andando a leggere i tempi delle qualifiche e lasciando grande merito a Corsi che ha piazzato un giro veloce da brivido, si vede come il distacco tra Espargarò e Iannone sia limitato a meno di un decimo. Una buona opportunità quella di domani, augurandosi anche che i piloti tra loro e Marquez riescano a tenere dietro lo spagnolo per quanti più giri possibile.

"Questo è stato un turno positivo- ha detto Iannone al termine delle qualifiche-. Siamo stati veloci fin dall'inizio e questo ci fa sperare per la gara di domani. Sappiamo di dover risolvere ancora alcune questioni in sospeso: ci sono dei punti su cui ci stiamo concentrando da tre o quattro gare e sembra che durante questo GP sia migliorato qualcosa. Siamo progrediti durante i vari turni di prove, ma dobbiamo ancora fare dei passi in avanti per quanto riguarda il comportamento della moto in curva. In qualsiasi caso sono fiducioso, vedremo come andranno le cose domani."

Gli stimoli per Iannone ed Espargaro sono raddoppiati, se si pensa che il mondiale è ancora in ballo e tanto più lo è il secondo posto. Sarà una gara ad alta intensità emotiva, in cui i piloti in pista si daranno battaglia fino all'ultima curva. Il tracciato spagnolo in passato è stato terra di conquista per Andrea Iannone, che tral'altro in questa stagione ha già vinto in terra iberica, nel Gran Premio di Catalogna.

Poi, dopo questa gara, ne mancheranno altre 4 per arrivare al termine della stagione. Ci sono quindi ancora 125 punti in palio per una classifica iridata che recita: Marquez 238, Espargarò 185, Iannone 165, Luthi 161.

A Vasto domani tutti faranno il tifo per il loro beniamino.E, per ricordare il grande spettacolo dato a bordo pista durante il Gran Premio di Misano, i tifosi di Ian29 hanno appeso uno striscione sul viadotto. Solitamente lì finiscono i messaggi d'amore. A leggere cosa hanno scritto, anche quello è un "messaggio d'amore", inviato da amici e tifosi al proprio beniamino.