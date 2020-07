Via Cuneo è troppo stretta per i mezzi ingombranti, ma il conducente di un furgone sbaglia strada e travolge il balcone di una casa. Brutto risveglio nel giorno di San Michele per F.D., dipendente municipale, e per la sua famiglia. "Erano le 7 e mezza", racconta l'uomo. "Eravamo ancora al letto, quando abbiamo sentito un forte rumore e ci siamo impauriti".

Era il furgone che avea divelto la ringhiera del balcone, al primo piano dell'abitazione che si trova nel centro di Vasto: "Stava provando a salire fino al mercato del sabato di viale D'Annunzio. Ma quando il il conducente si è accorto di aver sbagliato strada ha fatto marcia indietro. Riscendendo il furgone ha travolto la ringhiera. Ho chiamato anche i vigili urbani". Ora l'autotrasportatore dovrà risarcire il danno.