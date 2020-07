Un momento emozionante quello vissuto questa mattina dalla comunità parrocchiale di Santa Maria maggiore. Dopo la messa delle 11 l'arcivescovo Bruno Forte ha tagliato il nastro per l'inaugurazione delle restaurata sede dell'Azione Cattolica, nell'edificio di fronte alla Chiesa. "Erano più di 20 anni che queste sale erano chiuse", ha spiegato il presidente parrocchiale Valter Marinucci.

Già da qualche anno un gruppo di educatori dell'AC si era messo in moto per riportare all'antico splendore quei locali. A loro sono andati i complimenti di tutti i presenti. Hanno partecipato a questo momento di gioia per l'associazione anche acierrini di vecchia data, a cominciare da Nicola Notaro, primo presidente dell'Azione Cattolica di Santa Maria e Giuseppe Forte, presidente del consiglio comunale. "Quante ne abbiamo combinate in queste stanze!", ha commentato Forte, ricordando come dall'associazione siano passati decine di vastesi che hanno rappresentato e rappresentano una parte importante della comunità vastese tutta.

Felicissimi i ragazzi, che insieme ai loro educatori e all'aiuto di tanti genitori, hanno lavorato negli ultimi mesi per avere questa "nuova" sede. Monsignor Forte ha poi benedetto i locali, prima che venisse appeso il crocifisso e che la bandiera fosse legata all'asta. C'era anche la presidente Diocesana di Ac, Daniela Palladinetti, che ha espresso la gioia di tutta la diocesi di Chieti-Vasto per questa giornata, donando poi una raffigurazione della Sacra Famiglia.

Il parroco don Domenico Spagnoli ha colto l'occasione per ricordare tutti i sacerdoti che prima di lui hanno seguito i giovani di Azione cattolica. "Io raccolgo il frutto di quello che altri hanno seminato". Un emozionato don Mario Pagan, per tanti anni animatore dei campi scuola diocesani, ha concluso gli interventi chiedendo ai ragazzi di seguire sempre il messaggio di fede lanciato dall'arcivescovo.