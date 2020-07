Denso, il leader della Fiom-Cgil:

"Bisogna agire sulla gestione degli orari e valutare il ricorso ai contratti di solidarietà". Parlando a ZonaLocale.it, Mario Codagnone, segretario provinciale della Fiom-Cgil, lancia la proposta per evitare i 360 esuberi alla Denso di San Salvo, dove il resconto finanziario è preoccupante: nel secondo semestre del 2011 la multinazionale giapponese ha fatto registrare un ulteriore calo della produzione, quantificato in un -22%.

Dati negativi che, se non si interviene immediatamente, potrebbero mettere a rischio 360 posti di lavoro. "Giovedì - conferma il leader provinciale delle tute blu - si sono incontrati in fabbrica i dirigenti dell'azienda e la rappresentanza sindacale unitaria. La Denso ha mostrato i risultati semestrali, che evidenziano un peggioramento dei volumi produttivi nel secondo semestre. Se questa contrazione dovesse perdurare nei prossimi mesi, porterebbe a degli esuberi: non ci sarebbe lavoro per 360 persone" oltre un terzo dei 1009 dipendenti della fabbrica di Piana Sant'Angelo. "Ritengo - afferma Codagnone - si tratti di una situazione congiunturale e non strutturale. Lunedì mattina Rsu e segreterie sindacali si riuniranno per decidere le controproposte. La vicenda Denso si inserisce nella crisi che attanaglia da 4 anni tutta la provincia. L'azienda deve proseguire sulla strada degli investimenti", 38,5 milioni di euro per rinnovare le linee di San Salvo e metterle in condizione di realizzare il nuovo alternatore, "e recuperare volumi produttivi".

Secondo la Fiom-Cgil, la soluzione per tamponare la crisi nell'immediato è la stessa della Pilkington: "L'azienda deve agire sulla gestione degli orari di lavoro: lavorare meno, anche accettando una riduzione degli stipendi, ma lavorare tutti. In questa ottica, visto che la cassa integrazione straordinaria sta per esaurirsi, bisogna valutare i contratti di solidarietà".