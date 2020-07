Cianci (Sel) sulla Via Verde:

Il coordinatore provinciale di Sel, Alessandro Cianci, lancia il suo monito in merito al futuro delle aree dismesse delle ferrovie. "Il Parco Nazionale della Costa Teatina con la pista ciclabile (la Via Verde) sull'ex tracciato ferroviario -si legge nel comunicato - è per SEL la vera e più importante opera pubblica da realizzare nei prossimi anni in provincia di Chieti. Sarà una delle più affascinanti passeggiate costiere d'Europa e attirerà tantissimi turisti, amanti della natura e ciclo-turisti. In questi mesi le Ferrovie e la Provincia di Chieti hanno ceduto ai Comuni i terreni e, soprattutto, gli stabili (stazioni, caselli etc) dismessi. Questi ultimi sono in uno stato di totale abbandono e spesso sono ruderi ricoperti da rovi. I Comuni faranno sicuramente fatica a rimetterli a nuovo, manutenerli e renderli fruibili, tuttavia questa è una occasione da non perdere.

SEL crede che i Comuni debbano avviare una seria discussione su come meglio utilizzare gli stabili delle ex ferrovie: parliamo di qualche decina tra stazioni, magazzini e caselli. Gli amministratori non devono scegliere da soli, ma occorre pianificarne la destinazione con chi vive ed anima queste realtà, prevedendo tavoli di confronto sia a livello comunale sia a livello provinciale. Ci aspettiamo che Comuni come quello di Vasto che per estensione del tracciato e numero di stabili rappresentano una importante realtà, coinvolgano i cittadini, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato per decidere insieme la destinazione di questi spazi e delle aree annesse.



In una ottica di partecipazione registriamo con favore l’esperienza che si sta svolgendo a San Vito, nella cosidetta “Zona 22”. In quel comune infatti un gruppo di ragazzi, armati di buona volontà, ha recuperato gli spazi, riqualificato gli ambienti e reso fruibile una zona condannata al degrado e alla sporcizia. Il tutto col lavoro volontario e gratuito, ricevendo tuttavia dal Comune non un grazie ma, di fatto, una intimazione di sfratto. In merito, pur capendo i richiami "alle regole" che fa il Comune, ci attendiamo che il Sindaco usi la legge per aiutare a vivere e prosperare questa realtà e non per chiudere uno spazio aperto".